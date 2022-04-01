Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri

01.04.2022 21:55

Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri Burdur'da Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı Burdur'da 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' için Cumhuriyet Meydanı'nda otizmli çocuklara yönelik program düzenlendi.

Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri

BURDUR - Burdur'da Otizmli çocuklara yönelik aktiviteler yapıldı

Burdur'da 2 Nisan 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' için Cumhuriyet Meydanı'nda otizmli çocuklara yönelik program düzenlendi. Programda çocukların eğlenebilecekleri yüz boyama, şarkı söyleme gibi aktiviteler yapıldı. Programa İl genelinden otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sedat Kulak, otizmli bireylerin bu hastalığı kendi tercihleri ile edinmediğini belirterek " Bizler bu insanlara saygı gösterebilir ve onların ihtiyaçlarını karşılamak konusunda tercihlerimizi değiştirebiliriz. Her zaman böyle kişilerin yanlarındayız. Bugün burada parmak boyama, canlı müzik gibi etkinliklerle günümüzü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri
Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri
Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri

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Cumhuriyet Meydanı, Burdur, Nisan, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burdur'da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri - Son Dakika


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