Burdur'da İkinci Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Burdur'da İkinci Kent Lokantası Açıldı

Burdur\'da İkinci Kent Lokantası Açıldı

Burdur Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı yemeğe ulaşımını sağlamak amacıyla ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda açılan lokantada kişi başı yemek ücreti 75 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sanayi Sitesi esnafını davet etti.

07.10.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, şehirdeki ikinci Kent Lokantası'nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Hafta içi her gün saat 12.00-14.00 arasında Sanayi Sitesi esnafımızı bekliyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi, vatandaşların lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için ilkini tarihi Şehir Kulübü'nde açtığı Kent Lokantası'nın ikinci şubesini, Yeni Sanayi Düğün Salonu'nda açtı. Kent Lokantası'nda yemek ücreti kişi başı 75 lira olarak belirlendi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifimizin salonunda ikinci şubesini açacağımız kent lokantamızı sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hafta içi her gün saat 12.00-14.00 arasında Sanayi Sitesi esnafımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da İkinci Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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