Burdur'da İş Kazası: İşçi Mermer Kesme Makinesinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da İş Kazası: İşçi Mermer Kesme Makinesinde Hayatını Kaybetti

Burdur\'da İş Kazası: İşçi Mermer Kesme Makinesinde Hayatını Kaybetti

Burdur'un Tefenni ilçesinde bulunan bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

22.07.2024 11:23
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(BURDUR) - Burdur'da meydana gelen iş kazasında mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak yaralandı. Genç işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Mert Kök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burdur'da İş Kazası: İşçi Mermer Kesme Makinesinde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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