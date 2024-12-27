Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkez Karasenir Mahallesi Gönen Sokak'taki kanalizasyon çalışması sırasında bir işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre derinlikte üzerine toprak kayan ve iki ayağı toprak altında kalan işçi Hasan Y., Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İşçi Hasan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.