Burdur\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çifti hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M. Ü (80) ve F.Ü (78) çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye giren yakınları, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sırasında doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine olay yerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen doğal gaz firması ekipleri, evde yaptığı ölçümlerde içeride karbonmomoksit gazı belirledi. Yapılan incelemede doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıktığı ve gazın içeriye dolduğu tespit edildi.

Yaşlı çiftin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.