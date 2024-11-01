Burdur'da Tabanca ile Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da bir mekanda husumetlisi olduğu iddia edilen Hüseyin Mete'yi tabanca ile öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay Burdur merkez Sinan Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Mete ile saldırgan mekanda karşılaştı. Saldırgan tabanca ile Hüseyin Mete'ye ateş etti. Hüseyin Mete, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemde, Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Mete'nin cansız bedeni olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.