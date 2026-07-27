Can güvenliğini tehdit eden bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika
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Can güvenliğini tehdit eden bina kontrollü şekilde yıkıldı

Can güvenliğini tehdit eden bina kontrollü şekilde yıkıldı
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Burdur'da can ve mal güvenliğini tehdit eden, taşıyıcı sisteminde ağır bozulmalar tespit edilen bina, yasal işlemlerin ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Burdur'da can ve mal güvenliğini tehdit ettiği belirlenen bina, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Burdur merkez Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde bulunan yapıda Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen teknik incelemelerde, binanın taşıyıcı sisteminde ağır yapısal bozulmalar bulunduğu ve yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi çerçevesinde "Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı" raporu düzenlenerek bina sahiplerine gerekli yasal tebligatlar yapıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından tehlike arz eden bina, güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde yıkıldı. Böylece çevrede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden risk ortadan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Burdur, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Can güvenliğini tehdit eden bina kontrollü şekilde yıkıldı - Son Dakika

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