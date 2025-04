Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkeze bağlı Yazıköy köyünde meydana gelen kazada Ramazan C. idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile Ünal D. idaresindeki 15 DN 688 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Ünal D. ve Ramazan C. ile araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C., Defne C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücülerden 68 yaşındaki Ünal D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.