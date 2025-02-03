Burdur'da trafik kazası: 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Haber: Muhammet Fatih Başcı

(BURDUR) - Burdur'da süt tesliminden dönen 73 yaşındaki Ümmü Ceylan'a hafif ticari araç çarptı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Burdur merkeze bağlı Çine köyünde meydana gelen kazada köydeki süt toplama merkezine süt teslim ettikten sonra evine dönmekte olan 73 yaşındaki Ümmü Ceylan'a A.Y. idaresindeki 15 ABN 465 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.