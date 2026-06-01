Burdur\'da Uzlaştırma Haftası Etkinliği

Uzlaştırma Haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Adliyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Uzlaştırma Haftası çerçevesinde Burdur Adliyesi de farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta görevli personel tarafından vatandaşlara ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma hakkında bilgi aktarıldı. Etkinlik çerçevesinde Burdur Adliyesinde görevli Uzlaştırma Savcısı İbrahim Ata tarafından vatandaşlara uzlaştırmanın amacı, işleyişi ve sağladığı faydalar anlatıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği stantta, uzlaştırma uygulamasının toplumsal barışın güçlendirilmesine ve uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığı vurgulandı. - BURDUR