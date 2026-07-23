Burdur'da koku şikayetleri üzerine şeker fabrikasına 3 bin 705 lira ceza - Son Dakika
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Burdur'da koku şikayetleri üzerine şeker fabrikasına 3 bin 705 lira ceza

Burdur\'da koku şikayetleri üzerine şeker fabrikasına 3 bin 705 lira ceza
23.07.2026 16:19  Güncelleme: 16:21
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Burdur'da vatandaşların yoğun koku şikayeti üzerine Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Şeker Fabrikası'na 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Fabrikanın küspeyi çürütmesi çevreyi ve üreticiyi mağdur etti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte vatandaşlardan gelen yoğun koku şikayetleri üzerine Burdur Şeker Fabrikası'na 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ercengiz, fabrikanın 1955 yılından bu yana ilk kez sahasında küspeyi çürüttüğünü belirterek, yaşanan durumun hem çevreyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini ifade etti.

Burdur Şeker Fabrikası bahçesinde bulunan küspelerden yayılan kötü kokunun kent genelinde hissedilmesi ve vatandaşlardan yoğun şikayet gelmesi üzerine Burdur Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, halktan gelen haklı şikayetler nedeniyle bugün Burdur Şeker Fabrikası'na tarihinde belki de ilk kez idari para cezası uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Halkımızdan gelen haklı yoğun şikayetler nedeniyle bugün belki de tarihinde ilk kez Burdur Şeker Fabrikası'na idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. 1955 yılından beri hizmet eden fabrikamız önemli bir ekonomik değer olan küspeyi ilk kez sahasında kokuttu. Eskiden pancarını teslim eden çiftçi sıraya girer küspesini alır ve köyüne geri dönerdi. Şimdi ise küspeden de ayrı gelir etmek üzere satışa çıkıyor zaten zorda olan üretici kendi küspesini alamayınca hem hammadde ziyan oluyor hem de hayvancılık yapan çiftçinin girdi maliyetleri artıyor. Buradan ilgili devlet büyüklerimize sesleniyorum; 2026-27 sezonundan itibaren yine eski günlerde olduğu gibi pancar yetiştiricimize kesilen pancarın küspesini verelim. Böylece ne bu kötü kokuya maruz kalır ne de üreticimizin mağdur olmasına… Bu sıcak yaz gününde kapı pencere açamayan değerli halkımızın haklı isyanına lütfen kulak verelim."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Ekonomi, Burdur, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da koku şikayetleri üzerine şeker fabrikasına 3 bin 705 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da koku şikayetleri üzerine şeker fabrikasına 3 bin 705 lira ceza - Son Dakika
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