Burdur Valisi Türker Öksüz, yılbaşında görevli personeli ziyaret etti.

Burdur Valisi Türker Öksüz, yılbaşında görev başında olan kamu personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Polis uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara baklava ikramında bulunan Vali Öksüz, Hacılar Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Öksüz, buradan Burdur- Fethiye karayolundaki uygulama noktasına geçti. Görevi başındaki polislerin yılbaşını tebrik eden Öksüz, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarla da bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletip yeni yıllarını kutladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Öksüz, görevi başındaki jandarma personelinin yeni yılını kutladıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Vali Öksüz, buradan da Kışla uygulama noktasında İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'le uygulamaya katıldı. Uygulamada durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara baklava ikram edip yılbaşını kutlayan Öksüz ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde Burdurlu vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Öksüz, geçtiğimiz yıl yaşanan kötü olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "2024 yılının Burdurlu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını, sağlık, mutluluk huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni bir yıla daha girmek üzereyiz. 2023 yılını bazı acılarla geride bıraktık. Hepiniz biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te ülkemizi derinden etkileyen çok vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük bir afetle depremle karşı karşıya geldik. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha bu tür depremler ülkemizde yaşanmamasını Allah'tan niyaz, dua ediyorum. İnşallah böyle bir acı ile ülkemiz, milletimiz karşılaşmaz. Bir yandan da tabii bir süredir Gazze'de bütün uygar dünyanın maalesef duyarsız kaldığı, görmediği, duymadığı bir insanlık dramı yaşanıyor. ve orada da binlerce çocuk, yaşlı demeden insanlar maalesef hayatını kaybediyor. Bundan dolayı çok üzgünüz. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce o topraklarda huzurun barışın, kardeşliğin hakim kılınmasını temenni ediyorum. Bu insanlık dramının bir an önce sona ermesini diliyorum. 2024 yılının bu anlamda inşallah yeni bir umut, yeni bir fırsat olur diye umuyorum." dedi.

"2024'te ülkemizi Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde geliştireceğiz"

2024 yılında ülkeyi Türkiye Yüzyılına yakışır günlerin beklediğini dile getiren Vali Öksüz, "2024 yılında inşallah ülkemiz adına, milletimiz adına daha güzel günlerin yaşandığı bir yıl olacak diye umut ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda daha gelişen, daha kalkınan, daha müreffeh bir ülke olması için 2024 yılında gayretle, azimle, hiç durmadan, yorulmadan çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. İnşallah her alanda daha gelişen, kalkınan bir ülke olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"2024'te Burdur'u kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız"

Burdur'u her konuda ileri taşımak için çalışacaklarını dile getiren Vali Öksüz, "Bizlerin de Burdur'da, Burdurlu hemşehirlilerimiz adına, Burdur adına elimizden gelen gayreti göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Her alanda, tarımdan turizme, altyapıdan sanayiye kadar her alanda inşallah 2024 Burdur adına başarıların daha da fazla olduğu, kalkınmanın, gelişmenin olduğu, şehrimize katma değer oluşturduğumuz, istihdam oluşturduğumuz, halkımızı mutlu ettiğimiz inşallah bir yıl olacak diye temenni ediyorum. Bu doğrultuda bu yılın, daha doğrusu 2024 yılının ve yılbaşı gecesinin daha huzurlu, mutlu geçmesi için bütün arkadaşlarımız ile birlikte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, emniyetimiz, jandarmamız önemli tedbirler alındı. İnşallah halkımız huzur ve güven içerisinde 2024 yılına girmiş olacak diye düşünüyorum. Tekrar tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Sağlık, huzur diliyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni yılda gazi ve şehitleri de unutmayan Vali Öksüz, "Ülkemizin bütünlüğü, istikbali, istiklali için canlarını ortaya koyan, şehit olan, tüm güvenlik güçlerimiz, kolluk güçlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Ülkemizin inşallah bahtı açık olur. 2024 yılında inşallah daha güzel başarıları hep birlikte kazanırız. Birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik duygularımızı daha da pekiştirerek inşallah 2024 yılında yola devem edeceğiz. Ben tekrar Burdurlu hemşehrilerimizin de, bütün çalışanlarımızın da yeni yılını kutluyorum. Sağlık ve huzur diliyorum" dedi. - BURDUR