Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu çocuğa emanet edildi - Son Dakika
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Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu çocuğa emanet edildi

Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu çocuğa emanet edildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar, Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Can Kuyumcu, belediye başkanı olarak yeşil alanların artırılması ve oyun alanlarının genişletilmesi talimatını verdi.

22.04.2024 15:33  Güncelleme: 15:37
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu Can Kuyumcu'ya emanet edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dahilinde temsili koltuğa oturma töreni için Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Can Kuyumcu, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret etti.

Temsili Belediye Başkanlığı makamına oturan Can Kuyumcu, koltuğa oturur oturmaz ilk icraatının okullardaki yeşil alanların, ilçe genelindeki bisiklet yollarının artışı ve oyun alanlarının genişletilmesi yönünde birim müdürlerine verdiği talimat oldu.

Can Kuyumcu'nun heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yapmış olduğu konuşmada, "Öncelikle evladımıza öğrenim hayatında başarılar diliyor ve nice güzel makamlarda olmasını temenni ediyorum. Bu güzel ziyaretlerinden dolayı hem ilçe milli eğitim müdürlüğümüze hem de evladımız Can'a çok teşekkür ediyorum. Bugün temsil olarak devrettiğimiz makamımızda oturan bu güzel yavrumuzun gelecekte en iyi yerlerde olmasını ve nice güzel büyük başarılar elde etmesini diliyorum. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Can Kuyumcu'ya çiçek ve hediye takdim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu çocuğa emanet edildi - Son Dakika

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