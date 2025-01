Burhaniye Belediyesi 2024\'te Sağlık Hizmetlerinde Büyük Başarılar Elde Etti

Yerel

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, "Önce Sağlık" sloganı ve geniş bir hizmet yelpazesiyle 2024 yılında da vatandaşlara kapsamı sağlık hizmetleri sunarak büyük bir başarıya imza attı.

Burhaniye Belediyesi Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi, evde bakım, diyetisyen hizmeti, fizyoterapi hizmeti, laboratuvar, cenaze hizmetleri, mezarlık hizmetleri, taziye ziyaretleri, sokak hayvanları bakımevi, uçkun ve haşere ilaçlama, "Hoş Geldin Bebek" ve "Yalnız Değilsiniz" projeleri gibi çeşitli alanlarda hizmet sunmaya devam etti.

2024 yılı boyunca Burhaniye Belediyesi Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi'nde 46 bin 197 vatandaşa tedavi ve reçete hizmeti sunulurken, sağlık merkezine ulaşamayan 2 bin 663 vatandaş ise evde bakım ve sağlık hizmetlerinden yararlandı. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ocaklarında ise 6 bin 434 vatandaşa sağlık hizmetleri sunuldu.

2024 yılında Burhaniye Belediyesi'nin diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti kapsamında gerçekleştirilen 1.901 randevu sonucu toplamda 2 ton kilo kaybı sağlanırken, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 92 bebek ile anneye sağlık ve bakım hizmeti verildi. Taziye ve cenaze hizmetleri kapsamında ise 734 vatandaşın defin işlemleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, 253 taziye ziyareti ve 97 "Yalnız Değilsiniz" ziyareti ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olundu.

Hasta nakil, cenaze nakli, reçete yazımı gibi hizmetlerin yanı sıra, sokak hayvanlarının sağlığına yönelik çalışmalara da büyük önem verildi. Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvanları Bakımevi'nde 2024 yılı boyunca 3 bin 582 hayvanın tedavisi ve barınma hizmeti sağlanırken, sokak hayvanları için düzenli mama ve su desteği ile kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirildi. İnsan sağlığını tehdit eden uçkun ve haşerelere karşı çevre dostu ilaçlama sistemleri ile düzenli mücadele yürütüldü.

Sağlığın her alanda öncelikli bir konu olduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Sağlık hizmetlerimizi hemşehrilerimiz için aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla hastalıkta ve sağlıkta her zaman el ele olacağız. 'Her Alanda Önce Sağlık' anlayışıyla, Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları sayesinde daha sağlıklı bir Burhaniye için hizmetlerimize kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

Burhaniye Belediyesi, sağlık hizmetleriyle de ülkenin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam ediyor. - BALIKESİR