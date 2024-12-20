Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 25. Yılını Coşkuyla Kutladı

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Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) 25. kuruluş yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), çeyrek asırlık sanat yolculuğunu görkemli bir etkinlikle taçlandırdı. 19 Aralık 1999 tarihinde kurulan ve geçen 25 yılda sayısız başarılı performansa imza atan BBKT, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in kestiği pasta ile 25 yaşına girdi.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25. yıl kutlama törenine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, tiyatro emekçileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, BBKT'nin Burhaniye'nin kültürel ve sanatsal kimliğine yaptığı değerli katkıları vurgulayarak, tiyatroya ve sanata olan desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Deveciler, BBKT'nin kuruluşundan bugüne kadar Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan ve tiyatronun gelişiminde büyük emekleri olan Uğur Baykent, Uğur Mamuk ve Ender Kurt'a teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından, Başkan Deveciler ve BBKT ailesi 25. yıl pastasını kesti. Başkan Deveciler ayrıca, başarılı performanslarından dolayı tiyatro oyuncularına teşekkür belgelerini takdim etti. Kuruluşundan bu yana Körfez bölgesinde sanatın toplumla buluşmasına öncülük eden BBKT, 7'den 70'e tüm sanatseverlere tiyatro şöleni sunuyor. 2023-2024 sezonunda kırsal ve merkez bölgelerde toplam 13 binden fazla izleyiciye ulaşarak büyük bir başarıya imza atan BBKT, çevre bilinci ve özel günlere yönelik etkinliklerle birlikte bu yıl toplam 36 gösterim gerçekleştirdi. Tiyatro, yetişkin ve çocuk oyunlarıyla bölgenin kültür sanat yaşamında vazgeçilmez bir yere sahip BBKT, 26 Eylül - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yeni dönem kayıtlarını tamamlayarak 140 yeni öğrenciyle atölye çalışmalarına başladı.

BBKT'nin yeni oyunu olan "Burun" adlı çocuk oyunu da, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyircilerle buluşacak. - BALIKESİR