Üye Girişi
Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler - Son Dakika

Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler

06.12.2021 12:55
Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler

Burhaniye ilçesinde, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan AK Parti İlçe Yönetimi, Engelliler Günü nedeni ile çok sayıda engelliyi ziyaret ederken, 12 aileye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ilettiler.

Burhaniye ilçesinde, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan AK Parti İlçe Yönetimi, Engelliler Günü nedeni ile çok sayıda engelliyi ziyaret ederken, 12 aileye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ilettiler. Her zaman engelli ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını bildiren AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Başkan Yardımcısı Halide İkbal Adaş ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ, 12 mahallede 12 engelliyi ziyaret etti. Ziyaretlerin devam edeceğini anlatan İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu; "İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızı ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Devlet olarak sadece bu gün değil her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve haklarının savunucuyuz. Ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler
Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler
Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler

Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye, AK Parti, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi 13:50 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
2022 yılında şansı dönecek burçlar! 13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar! Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Son Dakika Haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
13:07 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
12:54 Havalimanında önce göğüslerini göstererek teşhircilik sonra da mastürbasyon yaptı!
Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı! Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!         
13:54
Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı         
13:48
MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız! MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!         
13:33
Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu         
12:43
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de 12 aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilettiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement