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Burhaniye'de 39 yıllık başkan güven tazeledi - Son Dakika

Burhaniye'de 39 yıllık başkan güven tazeledi

01.02.2022 12:27
Burhaniye'de 39 yıllık başkan güven tazeledi

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesi'nde seçimli genel kurulunda, 39 yıllık başkan Merih Hacer Turgut güven tazeledi.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burhaniye Şubesi'nde seçimli genel kurulunda, 39 yıllık başkan Merih Hacer Turgut güven tazeledi. Genel kurul, Reha Yurdakul Salonunda yapıldı.

Genel kurulda, kullanılan oyların tamamını alan 39 yıllık Başkan Merih Hacer Turgut tekrar başkan seçilirken, seçime katılan üyelere teşekkür etti. Yardım için geziler ve yemekler düzenlediklerini anlatan Merih Hacer Turgut, "Bu gün seçimli genel kurulumuzu yaptık. Derneğimiz 94 yıl önce kuruldu. Ben de 39 yıldan bu yana aralıksız başkanlık yapıyorum. Her yıl, kızlar çoğunlukta olmak üzere öğrencilerimize burs veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara destek oluyoruz. Geçtiğimiz yılın Ramazan ayında 180 aileye 36 bin lira dolayında gıda yardımı yaptık. 31 öğrenciye ayda 200 lira yardım yaptık. 22 fakir aileye de ayda 150 lira yardım yapıldı. Ayrıca, 15 bin lira dolayında sağlık ve çeşitli acil yardım yaptık. Bu gün burada 2 yıllık çalışma raporumuzu okuduk. Bu konuda bize yardımcı olan Mehmet Gümüş'e ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha çok kişiye yardım edebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Merih Hacer Turgut başkanlığındaki yönetim kurulu, Lütfiye Eren, Yüksel Yüksel, Emine Savut, Gülten Şenöz, Aliye Çolak, Ayşen Sözer, Ender Güreli ve Ayşe Boladan'dan oluştu. - BALIKESİR

Burhaniye'de 39 yıllık başkan güven tazeledi

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Reha Yurdakul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de 39 yıllık başkan güven tazeledi - Son Dakika


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