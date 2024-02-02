Burhaniye\'de \'Ailece Camide Buluşuyoruz\' programı düzenlendi

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Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı "Sabah Namazı Buluşmaları" değişik camilerde devam ederken, Mehmet Kocaatlı Camiinde de "Ailece Camide Buluşuyoruz" programı gerçekleştiriliyor. Perşembe akşamı yatsı namazı sonrası Mehmet Kocaatlı Camindeki programda çocukların arasında vaaz eden Müftü Mustafa Ali Işık, katılanlara teşekkür etti.

"Ailece Camide Buluşuyoruz" programı Kocaatlı Camiinde gerçekleştirildi. Programa katılan çocuklar yatsı namazı öncesi Kur'an okurken, namaz sonrası vaaz eden Müftü Mustafa Ali Işık'ın çevresini sardı. Müftü Işık, vaazın ardından dua yaptı. Programın sonunda katılımcılara pasta ikramı yapıldı. Programın devam edeceğini anlatan Müftü Mustafa Ali Işık, "Cuma geceleri "Ailece Camide Buluşuyoruz" programı yapıyoruz. Anneler, babalar ve çocuklar geliyor. Bu programı Perşembe akşamları yapıyoruz. Mehmet Kocaatlı Camiinde buluşuyoruz. İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesinden öğrencilerimiz de geliyor. Hep birlikte bu programı icra ediyoruz. Programlarımız devam edecek. Rabbim gelen herkesten razı olsun" dedi. - BALIKESİR