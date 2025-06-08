Burhaniye\'de Bayramlaşma Töreni

Burhaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Şehit Turhan Bayraktar Parkı'ndaki programa ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törende vatandaşlarla bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Burhaniye Kenan Sucuoğlu Huzurevi ve Burhaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Huzurevi ziyaretinde büyüklerle sohbet eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hastanede tedavi gören vatandaşlar ve yakınlarıyla da bayramlaşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayramlaşma törenine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve diğer ilçe protokolü temsilcileri katıldı. - BALIKESİR