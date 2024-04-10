Burhaniye\'de Bayramlaşma Töreni Bürokratlarla Vatandaşları Buluşturdu

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Burhaniye ilçesinde, bayramlaşma töreni bürokratlarla vatandaşları buluşturdu. Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, halkın bayramını kutlarken, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Burhaniye'de resmi bayramlaşma töreni Şehit Turhan Bayraktar Parkında yapıldı. Bayramlaşmaya, Kaymakam İlyas Memiş ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, daire müdürleri, askeri personel, memurlar ve vatandaşlar katıldı. Halkın bayramını kutlayan Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Şehit Turhan Parkında buluşan vatandaşları çay ve kuru pasta ikram edildi. Son seçimlerde ikinci kez başkan olan Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye halkının teveccühü ile tekrar beraber olduk. İnşallah, 5 yıl daha beraber oluruz. Burhaniye'yi önümüzdeki 5 yıl da daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız .Bundan böyle parti yok, herkesin belediye başkanıyız. Amacımız, Burhaniye'yi daha iyi yerlere getirmektir. Daha iyi hizmetle komşu ilçelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Kaymakam İlyas Memiş de, "Bayrama katılımızdan dolayı hepinizi teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Bu günler, rahmet ve bereket günleridir. İçinde ulunduğumuz bu günlerin ülkemiz ve dünyaya huzur getirmesine vesile olmasını diliyorum. Başta Filistin olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Şehit Turhan bayraktar Parkındaki törenin ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma komutanlığı, Devlet Hastanesi ve Huzurevi ziyaretleri yapıldı. - BALIKESİR