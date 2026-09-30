Burhaniye'de çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, günde 15 km yürüyüp esnafa çay taşıyor - Son Dakika
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Burhaniye'de çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, günde 15 km yürüyüp esnafa çay taşıyor

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Burhaniye\'de çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, günde 15 km yürüyüp esnafa çay taşıyor
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Özgür Yıldırım, Atatürk ve Hürriyet caddelerindeki onlarca esnafa çay yetiştirmek için günde 15 kilometrenin üzerinde yürüyor. Yıldırım, eşi Melahat'in yardımcı olduğunu, işini severek yaptığını söylüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, günde 15 kilometrenin üzerinde yol yürüyor. İki caddede onlarca esnafa çay götürdüğünü kaydeden Yıldırım, işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye de Atatürk Caddesinde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Özgür Yıldırım, esnaflara çay yetiştirmek için gün boyu koşuşturuyor. Günde 15 kilometreden fazla yol kat eden Yıldırım, işini severek yaptığını kaydediyor.

Açıklamalarda bulunan Özgür Yıldırım, "Uzun yıllardır çay ocağı işletiyorum. Atatürk ve Hürriyet caddelerinde onlarca esnafa çay götürüyorum. Yoğunluk olduğu günlerde eşim Melahat da bana yardımcı oluyor. Günlük 15 kilometrenin üzerinde yürüyorum. Çayım da seviliyor" dedi.

Bölge esnafı da Özgür Yıldırım'dan ve çaylarından memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkBurhaniyeBalıkesirHürriyetGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de çay ocağı işleten Özgür Yıldırım, günde 15 km yürüyüp esnafa çay taşıyor - Son Dakika
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