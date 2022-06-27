Alevi Kültür Derneği, Cem Vakfı ve Cemevlerinin ortaklığında, Burhaniye Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Gelin Canlar Bir Olalım' adlı tiyatro oyunu Burhaniye Ören Amfi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Kaz Dağları'nda yapılan altın maden kazılarını mizahi dille eleştirerek sahneye taşıyan Körfez Canlar Tiyatrosu'nun sahnelediği tek perdelik oyun, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Ören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Burhaniye'de 'Gelin Canlar Bir Olalım' Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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