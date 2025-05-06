Burhaniye'de Hıdırellez Kutlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Hıdırellez Kutlandı

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Burhaniye'de aileler, Hıdırellez'de dileklerini Karınca Deresi'ne taş atarak kutladı.

06.05.2025 14:03
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Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Karınca Deresi kenarına inen aileler ve çocukları, dileklerini diledi, topladıkları taşları dereye atarak Hıdırellez'i kutladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar, dilekler tutup, dereye taş attı. Bazı vatandaşlar dileklerini çizdiği kağıtları dereye atarken, bazıları da dere kenarındaki taşlardan dileklerini şekillendirdi, kimisi de topladığı taşları dereye atarak dilek tuttu. Öğrenciler derslerinde başarı dilerken, yetişkinler ev, araba ve iş dileğinde bulundu.

Dere kenarında dilediğini anlatan 7. sınıf öğrencisi Ayça Akbaş, "Bugün Hıdırellez. Ben de herkes gibi dereye dilek tutmaya geldim. Derslerimizin başarılı olmasını  ve ilerde istediğim mesleğe sahip olmayı istiyorum. Onları diledim" dedi.

7. sınıf öğrencisi İrem Güler de "Ben de ailemle arkadaşlarımla buraya dilek dilemeye geldim. Derslerimin iyi olmasını bir de yani ilerde istediğim şeylerin olmasını istiyorum" diye konuştu.

Çiftçi Emin Akgül ise "İnancımız gereği buraya geldim. Allah'tan ne dilersen olurmuş. Evim, işim var çok şükür. Benim içimden geçen hayvan damı yapmak, hayvancılık yapmaktı. Burada işte aslı gibi krokisini çiziyorum. Aslı gibi ahır temelini attık. 6 hayvanlık bir ahır planı çizdik. Allah'a dua ediyoruz, versin diye" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Hıdırellez Kutlandı - Son Dakika

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