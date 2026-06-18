Burhaniye'de ikinci el mezatlarına ilgi arttı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hayat pahalılığının artması ikinci el mezatlarına ilgiyi artırdı. Haftanın değişik günlerinde düzenlenen mezatlar onlarca insanı buluşturuyor.

Burhaniye ilçesindeki Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, 6 yılını geride bıraktı. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaplardan halılara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Mezatta yer alan tiyatrocu Eftal Gülbudak, insanlar evlerinde kullanmadıkları eşyaları buraya getirip sergilediklerini ifade ederek, "Aynı zamanda satışa giriyor bu ürünler. Bir miktar da para elde ediyorlar. Profesyonel anlamda bu işi yapanlar var bu mezatta. Hem de amatör anlamda izleyip de elindeki fazla eşyayı burada satmak isteyen amatör insanlar var. Hem de bir hobi. Hem sosyal bir faaliyet. Hem de küçük bir ekonomi sağlıyor insanlar" dedi.

"MİLLET ELİNDEKİ ESKİ EŞYALARINI SATIYOR"

Yıllardır bu mezata geldiğini söyleyen Nazmi Terzi ise "Eskileri değerlendiriyoruz. Her zamanda bu mezatlar güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Herkes elindeki eskilerini eskiden almışlarını getiriyor. Antika değeri olan şeyleri herkes değerinde alıyor. Millet elindeki eski eşyalarını satıyor. Bu şekilde millet mutlu oluyor. Bizde bu işten zevk alıyor ve mutlu oluyoruz" diye konuştu.