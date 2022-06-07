Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı

07.06.2022 10:07
Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı

Burhaniye'de Hasan Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde İzmir'de, Selçuk, Efes ve Şirince gezisine katıldı.

Burhaniye'de Hasan Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde İzmir'de, Selçuk, Efes ve Şirince gezisine katıldı. Dünyanın en büyük antik kenti Efes Ören yerini tanımak için yapılan gezide birçok tarihi mekanı görme fırsatını bulan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Burhaniyeli öğrenciler, Meryem ana kilisesini ziyaret ederek burada vakit geçirdikten sonra Efes Antik Kenti'ne giriş yaptı. Liseli gençler, rehber eşliğinde tarihi mekanı gezdikten sonra Şirince'ye doğru yola çıktı. Şirince'ye ulaşan ekip, Matematik Köyünü de ziyaret etti. Ardından İzmir'e doğru yola koyulan, gençler, Konak İskelesinden Karşıyaka İskelesine vapur ile geçti. Karşıyaka çarşı turundan sonra eve dönüş yolculuğu başladı. Hoş anılarla geri dönen öğrenciler, bir sonraki gezinin planlarını şimdiden yapmaya başladı. Geziye katılan öğrenciler, gezi boyunca kendilerine rehberlik eden öğretmenleri Burcu Tekgöz, Gülcan Caferoğlu, Kumru Toğrulca ile Nilay Bayraktar'a teşekkür etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
ABD'deki üniversiteler, eğitim gezisi programında rotayı İzmir'e çevirdi ABD'deki üniversiteler, eğitim gezisi programında rotayı İzmir'e çevirdi Burhaniye'de Engelliler Sergisi Açıldı Burhaniye'de Engelliler Sergisi Açıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:01 Fenerbahçe yönetimi, yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin aday olması durumunda TFF seçimini protesto edecek
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Bolu Dağı'nda kamyon, tır, minibüs, arazi aracı birbirine girdi! Araçların hurdaya döndüğü zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
09:19 Şaşırtan anket sonuçları! Sevilla taraftarının favorisi Marcao
09:03 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kamu görevlilerinin maaşı yüzde 22'ye kadar yükselecek! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen tüm soruların yanıtı
08:51 Erciyes Üniversitesi'nin Bahar Şenlikleri'nde kaydedilen görüntü sosyal medyayı salladı! Binlerce öğrenci haykırarak İzmir Marşı'nı söyledi
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement