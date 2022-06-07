Burhaniye'de liseli gençler İzmir gezisine katıldı

Burhaniye'de Hasan Akın Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde İzmir'de, Selçuk, Efes ve Şirince gezisine katıldı. Dünyanın en büyük antik kenti Efes Ören yerini tanımak için yapılan gezide birçok tarihi mekanı görme fırsatını bulan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Burhaniyeli öğrenciler, Meryem ana kilisesini ziyaret ederek burada vakit geçirdikten sonra Efes Antik Kenti'ne giriş yaptı. Liseli gençler, rehber eşliğinde tarihi mekanı gezdikten sonra Şirince'ye doğru yola çıktı. Şirince'ye ulaşan ekip, Matematik Köyünü de ziyaret etti. Ardından İzmir'e doğru yola koyulan, gençler, Konak İskelesinden Karşıyaka İskelesine vapur ile geçti. Karşıyaka çarşı turundan sonra eve dönüş yolculuğu başladı. Hoş anılarla geri dönen öğrenciler, bir sonraki gezinin planlarını şimdiden yapmaya başladı. Geziye katılan öğrenciler, gezi boyunca kendilerine rehberlik eden öğretmenleri Burcu Tekgöz, Gülcan Caferoğlu, Kumru Toğrulca ile Nilay Bayraktar'a teşekkür etti. - BALIKESİR