Burhaniye'de Musluklardan Akan Su Kirlilik Nedeniyle Protesto Edildi - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'de Musluklardan Akan Su Kirlilik Nedeniyle Protesto Edildi

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Burhaniye Su İnisiyatifi, musluklardan akan suyun kirli olduğu gerekçesiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Su kalitesinin kötü olduğu ve su kesintilerinin arttığı belirtilerek yetkililerden çözüm talep edildi.

24.08.2024 13:08  Güncelleme: 13:20
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Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Burhaniye Su İnisiyatifi, musluklardan akan suyun kirli olduğu gerekçesiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Burada yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir buçuk aydır Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerimizde musluklardan akan suyumuz tuzlu, acı, paslı, yağlı. Yaptırdığımız tahlil sonuçlarına göre, suyun içerisindeki katı madde miktarı, yani su olmayan, suda olmaması gereken maddeler, normal değerlerin 7-8 katına ulaşıyor" denildi.

Burhaniye Su İnisiyatifi, artan su kesintileri ve su kalitesinin kötü olduğu gerekçesiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İnisiyatif adına açıklama yapan avukat Filiz Sonsuz, şunları söyledi:

"Musluklardan akan su acı, paslı, yağlı"

"Su, bildiğimiz su değil. Yaklaşık bir buçuk aydır Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerimizde musluklardan akan suyumuz tuzlu, acı, paslı, yağlı. Yaptırdığımız tahlil sonuçlarına göre, suyun içerisindeki katı madde miktarı, yani su olmayan, suda olmaması gereken maddeler, normal değerlerin 7-8 katına ulaşıyor. Bazı mahallelerimize günün bazı saatlerinde su verilmiyor ya da suyun basıncı düşüyor. Bu duruma çoğunlukla habersiz yakalanıyoruz.

"İshal, kusma vakaları artıyor"

Sadece Burhaniye merkez mahalleleri değil, kırsal mahalleler de susuzlukla adeta sınanıyor. Çallı, Kuyucak ve Avunduk mahallelerine tankerlerle su taşınıyor. Daha düne kadar çeşmelerinden su akan bu mahalleler artık tankerle gelecek suyu bekliyor. Uzun yıllardır ya tadı kötü olduğu ya da güvenilir olmadığı için içemediğimiz şebeke suyuyla artık bazı mahallelerimizde diş fırçalayamıyoruz. Sabun köpürmüyor, el yıkanmıyor, duş alınamıyor, bulaşık, sebze meyve yıkanamıyor, yemek yapılamıyor, çay demlenemiyor, çamaşır, bulaşık makineleri, kombiler bozuluyor ve ishal, kusma vakaları artıyor. Yapılan yüzlerce, binlerce şikayete rağmen ne ilgili bakanlıklardan, ne İl Sağlık Müdürlüğü'nden, ne Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,  ne belediyelerden hiçbir tatmin edici resmi cevap yok."

Burhaniye\'de Musluklardan Akan Su Kirlilik Nedeniyle Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Musluklardan Akan Su Kirlilik Nedeniyle Protesto Edildi - Son Dakika

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