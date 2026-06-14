Balıkesir'de "Mutlak Butlana Hayır" Eylemi - Son Dakika
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Balıkesir'de "Mutlak Butlana Hayır" Eylemi

14.06.2026 14:42  Güncelleme: 15:15
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen eylemde, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı protesto edildi. Katılımcılar kararı tanımadıklarını ilan etti.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşu öncülüğünde "mutlak butlana hayır" eylemi düzenlendi.

Burhaniye Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen Körfez'in emek ve demokrasi güçleri, düzenlediği eylemle CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına tepki gösterildi.

Kütüphane önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlarla Hürriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve Ayvalık, Edremit ve Gömeç ilçelerinden çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde, basın açıklaması Burhaniye Halk İnisiyatifinden İbrahim Doğan tarafından yapıldı.

Doğan, mutlak butlan kararını tanımadıklarını ifade ederek, "Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı tek adamı ürküttü, ana muhalefetin yükselişi, halka birleşik mücadele çağrıları tek adamı çok ürküttü. Alışılagelmiş uysal muhalefet için CHP'yi dizayn çalışmaları sonucu saray yargısı eliyle çıkan mutlak butlan kararı demokrasiye darbedir. Bu kararı CHP' ye yapılmış bir dizayn operasyonu olarak görmek çok masum kalır. Butlan halk muhalefetine atandı. Biz halk olarak mutlak butlanı tanımadığımızı buradan ilan ediyoruz. Butlanı da sultanı da kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivil Toplum, Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Mutlak Butlana Hayır' Eylemi - Son Dakika

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