Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı

02.07.2026 08:39
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Burhaniye'deki rüzgar sörfü yarışmalarında 112 sporcu 22 kategoride 4 gün boyunca mücadele etti.

(BALIKESİR) -Haber: Sefer Talay

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1. ayak yarışmaları tamamlandı. Ören sahilinde 4 gün süren yarışlarda 112 sporcu, 22 kategoride mücadele etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1. ayak yarışmaları sona erdi. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği öncülüğünde Ören sahilinde düzenlenen yarışmalara 112 sporcu katıldı.

Sporcular, 4 gün boyunca 22 kategoride dereceye girmek için mücadele etti. Tanınmış sanatçı Çağla Kubat'ın da ekibiyle katıldığı yarışmalar, Ören sahiline hareketlilik kattı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Ören Plajı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Vurucu, İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan, Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ercan Ersoy, federasyon yetkilileri, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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