Burhaniye' de Temad Gap turu düzenliyor - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin İnceefe, Gap turu düzenleyeceklerini anlattı. Üye sayısını artırmak istediklerini anlatan İnceefe, meslektaşları arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı artıracaklarını kaydetti.

Burhaniye Temad başkanlığına seçilen 58 yaşındaki Hüseyin İnceefe, başlatılan yurt gezilerinin devam edeceğini söyledi. 250 olan üye sayısını da artırmak istediklerini anlatan İnceefe, "Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği artırmak için çalışıyoruz. Bunun için başlatılan yurt gezilerini sürdüreceğiz. Daha önce Dikili yat gezisi ile Bolu Abant ve Yedigöllere geziler düzenlemiştik. Şimdi ise Gap turu planlıyoruz Bütün emekli meslektaşlarımızı derneğimizin çatısı altında buluşmaya çağırıyoruz 5 Aralık'ta Ankara da yapılacak genel kurulu 4 kişi ile katılacağız. Üyelerimiz arasında WhatsApp grubu oluşturduk. Amaç birlik ve beraberliği pekiştirmektir" dedi. - BALIKESİR