Burhaniye'de Mehterli Sünnet Coşkusu - Son Dakika
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Burhaniye'de Mehterli Sünnet Coşkusu

Burhaniye\'de Mehterli Sünnet Coşkusu

Burhaniye ilçesinde iş adamı Emin Bilir, torunu Alparslan Emin Bilir için mehterli sünnet düğünü düzenledi. Düğün alanını dolduran yüzlerce vatandaş, Balıkesir Kuvayi Milliye Mehteran Takımının okuduğu marşları ilgi ile izledi.

08.09.2024 19:06
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Burhaniye ilçesinde, iş adamı Emin Bilir, yıllar önce oğlu için getirdiği mehteri şimdi de torunu için getirdi. İ

Burhaniye'de oğlu Ezer Bilir için ilçeye ilk mehter takımını getiren Emin Bilir, şimdide torunu Mehmet Ersoy İlkokulu 3.Sınıf öğrencisi Alparslan Emin Bilir için mehterli sünnet düğünü yaptı. Ezer Bilir'in Ören düzenlenen sünnet töreninde coşku yaşandı. Düğün alanını dolduran yüzlerce vatandaş, Balıkesir Kuvayi Milliye Mehteran Takımının okuduğu marşları ilgi ile izledi. Mehter çalarken, sahneye çıkan sünnet çocuğu Alparslan Emin Bilir konuklara teşekkür etti. Oğlundan sonra torunu içinde mehterli sünnet düzenleyen Emin Bilir, konuklara teşekkür etti. Emin Bilir, "Şimdi öncelikle Burhaniye halkımıza, tüm misafirlerimize ve konuklarımıza, tüm herkese gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Allah'ın izniyle yıllar önce oğlum Ezer Bilir'in sünneti için mehter getirmiştim. Burhaniye de mehter getiren ilk kişi olmuştum. Allah, kısmet etti şimdide torunum Alparslan Emir Bilir için mehter getirdim." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye'de Mehterli Sünnet Coşkusu - Son Dakika

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