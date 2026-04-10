Burhaniye'de Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 181. Yıl Dönümü Kutlandı

10.04.2026 15:33  Güncelleme: 16:47
(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Tören, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ın anıta çelenk koymasıyla başladı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma komutanı Yarbay Ünal Bayhan, kurum amirleri, Sekiz Eylül İlkokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

"Hedefimiz Türk Polis Teşkilatını bulunduğu noktadan daha ileriye taşımaktır"

Törende, Komiser Esra Başol, bir konuşma yaptı. Polislerin anayasa ve kanunların kendilerine verdiği yetki kapsamında cesaret ve fedakarlıkla gece gündüz demeden görev yaptığını aktaran Başol, "Türk polisi devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yeminine bağlı kalarak çalışmakta ve gerektiğinde canını feda etmektir. Değerli meslektaşlarım; sizlerin varlığı vatandaşımıza güven vermektedir. Sizlerin varlığı toplumda adalete inancın yükselmesinde önemli bir başlangıçtır. Köklü bir teşkilatın mensubu olarak en temel hedefimiz Türk Polis Teşkilatını bulunduğu noktadan daha ileriye taşımaktır. Bu duygularla daha nice kuruluş yıldönümlerini birlikte kutlayacak, her yıl daha da güçlenip milletiyle bütünleşecek olan teşkilatımızın kuruluşunun 181. yılında görevi başındaki ve emekli olan değerli mesai arkadaşlarımın ve fedakar ailelerinin Polis Günü'nü kutlar, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diler, gazilerimize ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

