Burhaniye' de Ukraynalı Polina kızı ile tekvando kursuna katıldı - Son Dakika
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Burhaniye' de Ukraynalı Polina kızı ile tekvando kursuna katıldı

11.07.2022 09:51
Burhaniye' de Ukraynalı Polina kızı ile tekvando kursuna katıldı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği tekvando kursu yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği tekvando kursu yoğun ilgi gördü. Milli takım antrenörü Yaşarnaz Güven'in eğitmenliğini yaptığı kursa yaklaşık 140 kişi katılırken, Ukraynalı Polina Sarı da kızı Selena Sarı ile kursiyerler arasında yer aldı.

Burhaniye'de 8 yıl önce Ukrayna'dan gelin gelen Polina Sarı, bir yıl önce Atatürk Spor Salonunda düzenlenen tekvando kursuna katıldı. Polina, 7 yaşındaki kızı Selena Sarı'yı da tekvandocu yaptı. Bir yıl içinde mavi kuşak sahibi olan Polina Sarı, "Ben 8 yıl önce Burhaniye'ye gelin geldim. Tekvando çocukluğumdan beri hayalimdi. Bir yıl önce kızımla birlikte kursa başladık. Şu anda mavi kuşak sahibiyim. Hedefim siyah kuşak sahibi olmak. Kızım da tekvandoyu sevdi. Kursa daha çok insanın katılmasını istiyorum" dedi. Selena Sarı da, annesi ile kursa katılmaktan mutlu olduğunu söyledi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Halk Eğitimi Merkezi, Ukrayna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye' de Ukraynalı Polina kızı ile tekvando kursuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye' de Ukraynalı Polina kızı ile tekvando kursuna katıldı - Son Dakika
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