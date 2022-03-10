Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı - Son Dakika
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Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı

10.03.2022 16:22
Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, Bülent Dükancı'nın Nadir Tolun İlkokulu Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Turan Fırat Algül atandı.

Burhaniye ilçesinde, Bülent Dükancı'nın Nadir Tolun İlkokulu Müdürlüğüne atanmasıyla boşalan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Turan Fırat Algül atandı. Balıkesir Altıeylül 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünden ilçeye atanan Algül, görevine başlarken, kurs sayısı ve çeşidini artıracaklarını söyledi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Turan Rıfat Algül, ilk iş olarak müdür yardımcıları ve kurs öğretmenleri ile toplantı yaptı. İlçe merkezindeki kursları da gezen Algül, kurs sayısı ve çeşidini artıracaklarını söyledi. Yöreye yabancı olmadığını anlatan Müdür Algül, "Burhaniye ilçesi, kurs ve kursiyer sayısı itibarıyla Balıkesir ortalamasının üzerinde. Bu güne kadar 300 dolayında kurs açılmış. Öğretmen arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda, merkez binamızda, okullarımızda ve kırsal mahallelerimizde kurslarımız devam ediyor. Alan taraması ve kurumlarla işbirliği yaparak kurs ve kursiyer sayısını artırmak istiyoruz" dedi - BALIKESİR

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Halk Eğitimi Merkezi, Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü göreve başladı - Son Dakika


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