Burhaniye'deki Oğuz boylarından Çanakkale çıkarması - Son Dakika
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Burhaniye'deki Oğuz boylarından Çanakkale çıkarması

19.07.2022 15:20
Burhaniye'deki Oğuz boylarından Çanakkale çıkarması

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Oğuz Boyları Derneği, üyeleri ile Çanakkale şehitliğini ziyaret etti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Oğuz Boyları Derneği, üyeleri ile Çanakkale şehitliğini ziyaret etti. Burhaniye'den yola çıkan Körfez Oğuz Boyları Derneği üyeleri, gün boyu şehitlikte, kahraman Çanakkale şehitleri için dua etti.

Burhaniye'de Körfez Oğuz Boyları Dernek Başkanı Beytullah Duyar'ın öncülüğünde yapılan Çanakkale gezisi ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs sağladığı geziye 43 kişi katıldı. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Beytullah Duyar, " Üyelerimizden gelen yoğun talepler sebebiyle dernek olarak Çanakkale Şehitliği gezisi düzenledik. Gezimiz, Seyit Onbaşı'nın İngilizlerin Ocean gemisini tek bir atışla batırdığı topçu bataryası ile başladı. Şehitler Abidesi, daha sonra, Hilali Ahmer müzesini ziyaret ettik. Bura da gerçeğe yakın balmumu heykeller ile konuların anlatıldığı, o günün şartlarında neler yaşandığını görsel olarak yaşadık. Birçok şehitliği ziyaret ettikten sonra 57. Alay ve Gazi Mustafa Kemal'in göğsündeki saate isabet eden şarapnel parçası ile yaralandığı Conk Bayırı ve Conk tepesindeki mücadeleyi gördük. Diğer şehitliklerin de ziyareti sonrasında gezimizi tamamladık. Bizlere bu gezinin yapılmasında destek veren Çanakkale Valiliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Çanakkale Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığına ve rehber Zafer Bozoğlan'a teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'deki Oğuz boylarından Çanakkale çıkarması - Son Dakika

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