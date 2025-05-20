Burhaniye, Fide Üretim Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Balıkesir Burhaniye'yi Fide Üretim Merkezi haline getirdi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce üç beş fide ile başladığı stevia üretiminden olumlu sonuç alırken, ilçeyi fide üretim merkezi haline getirdi. Güvenç, bu yılda stevianın yanında tütün fidesi üretimine başladı.

Burhaniye'de 75 yaşındaki emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce başladığı Paraguay menşeli stevia (Şeker otu) üretimine devam ederken, bu yıl da tütün fidesi üretimine başladı. Selahattin Güvenç, Burhaniye'yi fide üretim merkezi haline getirdi. Güvenç, Çoruk köyü yolunda kurduğu 3 serada fide üretimine devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce stevia fidesi üreten Güvenç, bu yıl da 620 bin adet tütün fidesi üretti. Selahattin Güvenç, stevia fidelerinin Marmara adasında çiftçilere dağıtılacağını kaydederken, tütün fidelerinin de Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki köylerde toprakla buluşturulacağını söyledi. Örnek fide üreticisi olan emekli albay Selahattin Güvenç, " Bu sene ilk defa Çanakkale'nin Yenice ilçesine tütün fidesi üretimine başladık. Ayrıca, 13 yıldır yapmış olduğumuz şeker otu fidesini de üretiyoruz. Bu yıl da Marmara adası Belediye Başkanlığının öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün yönetiminde orada da 10 çiftçiye stevia tarımı yaptırılacaktır. Fideleri hazır. Stevia da 13 yıllık çalışmamızın sonucunda ülke genelinde oldukça iyi bir başarıyı elde ettik. Üretim devam ediyor. Ancak, yeni bir ürün olan tütüne de yeni bir cins Yenice köylüsüne tütün çiftçisine çok güzel para kazandıracağını düşünüyoruz. .Çiftçilerin ekonomik düzeyi çok farlı yerlere gelecek" diye konuştu.