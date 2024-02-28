Burhaniye genelinde yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Burhaniye genelinde yol çalışmaları sürüyor

Burhaniye genelinde yol çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "39 mahalleye ayırt etmeden hizmet" anlayışıyla çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

28.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:56
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "39 mahalleye ayırt etmeden hizmet" anlayışıyla çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde farklı noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda; Hacıbozlar Mahallesi kozak taşı tamir yapılırken; Yunuslar Mahallesi parke taş onarımı gerçekleştiriliyor. Program dahilinde süren işlerin yanı sıra ekipler her soruna ivedilikle müdahale ediyor. Pelitköy Mahallesi'nde yaşanan BASKİ arızası dolayısıyla bozulan yolların onarımı parke taş tamiratı ile gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yol tamiratlarının yanı sıra kullanılamayacak durumda olan yollar da yeniden yapılıyor. Pelitköy Mahallesi Çamlık Caddesi'nde yeni parke taş yapımı için yol söküm çalışmaları başladı.

Tüm imkanlarla yol yapım ve onarım çalışmalarına devam edildiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Merkez ve Kırsal Mahalle farkı gözetmeksizin hizmete devam ediyoruz. Program dahilinde ilçemiz genelinde tek bir bozuk yol bırakmayacağız. Daha yaşanılabilir bir Burhaniye için hizmete devam" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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