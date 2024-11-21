Burhaniye Kent Konseyi'nden Halk Meclisi Çalışma Stratejisi Toplantısı - Son Dakika
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Burhaniye Kent Konseyi'nden Halk Meclisi Çalışma Stratejisi Toplantısı

Burhaniye Kent Konseyi\'nden Halk Meclisi Çalışma Stratejisi Toplantısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, mahalle temsilciliklerinin çalışma stratejileri ve demokratik katılım konuları ele alındı. Katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma ve ortak akıl ile daha huzurlu bir kent için yapılacak çalışmalara dair görüşlerini paylaştı.

21.11.2024 14:36  Güncelleme: 14:39
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Balıkesir'in Burhaniye Kent Konseyi tarafından organize edilen Halk Meclisi Çalışma Stratejisi Belirleme Toplantısı, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen seçimlerde belirlenen mahalle temsilcileri ile mahalle muhtarları ve azalarının katıldığı toplantıya; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Halk Meclisi Genel Sekreteri Necmi Şengider, Burhaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri Erman Pazarbaşı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları, mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Toplantıda, mahalle temsilcilikleri için çalışma stratejisi, konuları ve usulleri ele alındı. Her mahallede kendi temsilcilerinin çalışma başlatması, dönem dönem tüm mahalle sakinlerinin katılımıyla toplantılar yapılması ve tüm temsilcilerin katılımıyla halk meclisi toplantıları düzenlenmesi gerekliliği üzerinde mutabık kalındı. Mahalle temsilciliklerinden gelen taleplerin Kent Konseyi üzerinden sekretarya ve idari takibinin usul olarak benimsenmesine karar verildi.

Katılımcılar fikirlerini paylaştı. İlçede sürdürülebilir kalkınma ve demokratik katılım başlıklarında yapılacak çalışmaların daha çağdaş ve huzurlu bir kent oluşturacağına vurgu yapıldı. Burhaniye Kent Konseyi, halkın yönetimde söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla bu tür toplantılarla ortak akıl anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burhaniye Kent Konseyi'nden Halk Meclisi Çalışma Stratejisi Toplantısı - Son Dakika

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