Burhaniye Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Burhaniye Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Burhaniye Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Burhaniye ilçesinde Müftülüğün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları, Hacıahmet Camii'nde gerçekleştirildi. Müftü Mustafa Ali Işık tarafından kıldırılan namazın ardından dualar yapıldı ve Hadislerden örnekler anlatıldı. Cemaate cami çıkışında çorba ikramı yapıldı.

10.02.2024 13:19
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Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı Sabah Namazı Buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşmanın adresi de Hacıahmet Camii oldu. Sabah Namazı Buluşmasında, namaz sonrası dualar yapılırken, Müftü Mustafa Ali Işık da, Hadislerden örnekler verdi.

Sabah Namazı Buluşması tarihi Hacıahmet Camiinde gerçekleştirildi. Sabah namazı Müftü Mustafa Ali Işık tarafından kıldırılırken, namaz sonrası başlayan programda dualar okunurken, Hadislerden örnekler anlatıldı. Cami çıkışında da cemaate çorba ikramı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burhaniye Müftülüğü Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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