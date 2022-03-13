Büro Memur-Sen'den Öz'e ziyaret - Son Dakika
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Büro Memur-Sen'den Öz'e ziyaret

13.03.2022 11:15
Büro Memur-Sen'den Öz'e ziyaret

Büro Memur-Sen Erzurum Şubesi Yönetimi AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Büro Memur-Sen Erzurum Şubesi Yönetimi AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzurum Büro Memur-Sen'den AK Parti İl Başkanlığına ziyaret. Büro Memur-Sen şube Başkanı Savaş Emlek ve Yönetim Kurulu üyeleri Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ziyaret ederek çalışmaları ve sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kurumlar ve gündem hakkında fikir alışverişinde bulunan Öz ve Büro Memur-Sen yönetimi samimi bir ortamda sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sendika yönetimine yakın bir ilgi gösterirken, Büro Memur-Sen yönetimine başarı dileklerini iletti. Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Savaş Emlek de, yönetim kurulu olarak AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirterek, "İl başkanımızla güzel ve samimi bir sohbet ettik. Çalışmalarımız hakkında kendisine bilgi verdik. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. İl Başkanımıza bize gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

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Mehmet Emin Öz, Memur Sen, AK Parti, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen'den Öz'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen'den Öz'e ziyaret - Son Dakika
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