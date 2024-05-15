Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Kamu görevlilerinin kazanımları tasarrufa kurban edilmemeli - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Kamu görevlilerinin kazanımları tasarrufa kurban edilmemeli

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan kamuda tasarruf paketini önemsediklerini ancak kamu görevlilerinin kazanımlarının tasarrufa kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Yazgan, tasarruf paketinde yer alan personelin servis araçlarının kaldırılması ve yeni istihdamın emekli sayısıyla sınırlandırılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, kamu görevlilerinin hizmet sunumuyla ilgili alanlardan başlanması ve gerçek israf kalemlerinde kısıtlamaya gidilmemesinin başarısızlık sebepleri olduğunu vurguladı.

15.05.2024 12:40
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan kamuda tasarruf paketini önemsediklerini ancak kamu görevlilerinin kazanımlarının tasarrufa kurban edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kamuda tasarruf paketinin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, açıklanan paketin bir anlamda gider kalemlerinde ipin ucunun kaçtığının, tasarrufun kaçınılmazlığını ortaya koyduğunu kaydetti. Tasarruf paketinde yer alan personelin servis araçlarının kaldırılması ve yeni istihdamın emekli sayısıyla sınırlandırılmasının yanlışlığına dikkat çeken Yazgan, "Toplu sözleşme ile imza altına alınan servis araçlarının kaldırılması, kanuna aykırılık teşkil etmektedir. Buradan dönüş olması, çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı kurumlarda personel yetersizliği sebebiyle çalışanların ağır iş yükü altında ezildiğini belirten Yazgan, yeni istihdamların emekli olan personel kadar yapılacak olmasını da eleştirdi. Bunun çalışanların iş yükünü zamanla daha da artıracağına dikkat çeken Yazgan, "Bu tür uygulamalara gidilmeden önce etraflıca düşünülmesi, kapsamlı çalışma yapılması gerekirken sahaya hiç inmemiş, vatandaşla muhatap olmamış bürokratların yönlendirmesiyle hazırlanan tedbirlerin de uygulanabilirliğinin olmamasından endişe ediyoruz" dedi.

Kamudaki tasarrufu desteklediklerini dile getiren Yazgan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tasarrufa kamu görevlilerinden başlanılmasını anlamsız buluyoruz. Devletin yapacağı tasarruf üst düzey olarak adlandırılan atama ve kadrolar, bu makamlara sunulan yüksek rakamla kiralanan lüks araçlar, ihtiyaçtan fazla büyüklükteki bina kiralamaları gibi kalemlerden olmalıdır. Vergide kayıp kaçakların önlenmesi, eşit ve adil bir şekilde yayılması ve toplanmasıdır. Kamu ihalelerinde şeffaflığa gidilerek, yatırım harcamaları gözden geçirilmelidir. Şimdiye kadar açıklanan tasarruf tedbirlerinin başarısız olmasının sebebi, tedbirlere kamu görevlilerinin hizmet sunumuyla ilgili alanlardan başlanması ve göstermelik birkaç uygulamanın kamuoyunun algısına sunulması, gerçek israf kalemlerinde ise bir kısıtlamaya gidilmemesidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Kamu görevlilerinin kazanımları tasarrufa kurban edilmemeli - Son Dakika

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