Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor" - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor"

22.04.2022 23:18

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor" Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Enflasyon farkının memurlarımıza 6 ay sonra değil, her ay yansıtılması gerekiyor" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor"

ANKARA - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Enflasyon farkının memurlarımıza 6 ay sonra değil, her ay yansıtılması gerekiyor" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ankara'da bir restoranda iftar yemeğinde gazetecilerle buluştu. İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Yazgan, "Yılın ilk 3 ayında ortaya çıkan enflasyon farkının memur maaşlarına yansıdı. Enflasyon farkı memur maaşlarına Temmuz ayında yansıtılacak. Enflasyon farkının memurlarımıza 6 ay sonra değil, her ay yansıtılması gerekiyor. Artık altın üzerinden mi olur yoksa döviz ve altınla değerlendirilerek mi olur, aynı kur korumalı sistemdeki gibi memurlarımızı koruyacak bir sisteme acilen geçilmesi gerekiyor. Hükümetle Mayıs ayının başında 3600 ek göstergeyle alakalı üçüncü toplantıyı gerçekleştireceğiz. Büro Memur-Sen olarak 3600 ek gösterge ve ek gösterge sisteminin sil baştan düzenlenmesinden ya da tamamen revize edilmesinden yanayız" şeklinde konuştu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor' Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor' Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Açıklaması Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Açıklaması

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Enflasyon, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: 'Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Enflasyon farkının memurlarımıza her ay yansıtılması gerekiyor" - Son Dakika
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