Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı, Yayın Yasağı Getirildi

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(BURSA)- Bursa Adliyesi'nde bugün 2 kişinin hayatının kaybettiği, 2 jandarmanın da ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında görülen duruşma sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "13.12.2024 tarihinde Bursa Adliyesinde gerçekleşen kasten öldürme olayıyla ilgili olarak Bursa CBS tarafından soruşturmaya başlanıldığı, soruşturma hakkında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunulmuş olup, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/9668 D. İş sayılı kararı ile talebin kabulüne karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.