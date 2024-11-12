Bursa AFSİAD Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Bursa AFSİAD Kahvaltıda Buluştu

Bursa AFSİAD Kahvaltıda Buluştu

Bursa AFSİAD, Bursa ve Afyonkarahisar arasındaki işbirliğini güçlendirmek için kahvaltı düzenledi.

12.11.2024 11:51
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Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) kahvaltı programında bir araya geldi.

Bursa ile Afyonkarahisar şehirleri arasında üretim ve ticarette işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Bursa AFSİAD üyeleri, kahvaltı etkinliğine aileleriyle birlikte yoğun katılım gösterdi. Birliktelik ve dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte kısa bir konuşma yapan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, "Köklerimiz Afyonkarahisar'dan gelse de, uzun yıllardır ailelerimizle birlikte yaşamımızı sürdürdüğümüz, ekmeğimizi kazandığımız Bursa'mıza gönülden bağlıyız. Bu amaçla da çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. İş dünyasının seçkin isimlerini bünyesinde barındıran Bursa AFSİAD, aynı zamanda büyük bir aile olarak yoluna devam etmektedir. Öncelikli amacımız iki şehrin sahip olduğu avantajları üretim ve ticarette buluşturmaktır. Oluşacak sinerji bölgemize, hatta ülkemize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu hedef doğrultusunda, öncelikle derneğimiz içindeki bağları kuvvetlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bursa AFSİAD ailesini buluşturacak organizasyonlara hem yurt içinde, hem de yurtdışında önümüzdeki süreçte devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa AFSİAD Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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