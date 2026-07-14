Bursa Büyükşehir Meclisi'nde tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Meclisi'nde tansiyon yükseldi

Bursa Büyükşehir Meclisi\'nde tansiyon yükseldi
14.07.2026 21:46  Güncelleme: 21:55
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumunda AK Parti ve CHP grupları arasında çıkan tartışma gerginliğe dönüştü. CHP'li üyeler salonu terk ederken oturum 16 Temmuz'a ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda AK Parti ve CHP grupları arasında yaşanan tartışma kısa sürede gerginliğe dönüştü. CHP Grubu salonu terk ederken, oturum 16 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında AK Parti ve CHP grupları arasında sert tartışmalar yaşandı. Meclis gündemlerine geçmeden söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın'ın, "İkinci genel başkanınız İsmet İnönü'nün eşini Venizelos'un koluna taktı mı takmadı mı?" ifadelerini kullanmasının ardından CHP'li meclis üyeleri sıralardan sert tepki gösterdi. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine meclis salonunda gergin anlar yaşandı. Tartışma sırasında CHP'li bazı meclis üyeleri Ahmet Alperen Aydın'a su fırlattı.

Yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilirken, salona gelen CHP Grubu, AK Parti'nin özür dilenmemesi üzerine meclisi terk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının 16 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'da yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Meclisi'nde tansiyon yükseldi - Son Dakika

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