Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nde Tahtakale Buluşmaları Konuşuldu
Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nde Tahtakale Buluşmaları Konuşuldu

Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri\'nde Tahtakale Buluşmaları Konuşuldu
17.08.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nde, Samet Altıntaş ve Cihan Taşan, Bursa'nın kültürel mirasını ve şehir tarihini dijital ortamda kayıt altına alan Tahtakale Buluşmaları'nın hikayesini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültürel mirası kayıt altına alarak dijitalleştirme çalışmaları kapsamında başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nin son konukları, 'Tahtakale Buluşmaları'nın öncüleri Samet Altıntaş ve Cihan Taşan oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri' ile Bursa'da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa'da geçirmiş sanatçıların kent hatıraları kayıt altına alınıyor. Her ay farklı bir sanatçının konuk edildiği söyleşinin son konukları, kent tarihine dair birçok konunun konuşulduğu Tahtakale Buluşmaları Platformu'nun öncü isimleri Samet Altıntaş ve Cihan Taşan oldu.

Erşan Solaklı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Samet Altıntaş ve Cihan Taşan tarafından Bursa'ya dair dijital bir ansiklopedi olan Tahtakale Buluşmaları'nın çıkış hikayesi anlatıldı. Söyleşide, Bursa'nın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan zamanları, şehrin kurucu rolü, öncü hüviyeti, entelektüel bir arka planla ele alındı.

Program sonunda Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürü Deniz Dalkılınç, moderatör Erşan Solaklı, konuklar Samet Altıntaş ve Cihan Taşan'a çini tabak hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nde Tahtakale Buluşmaları Konuşuldu - Son Dakika

09:03
SON DAKİKA: Bursa Bellek-Kent Tarihi Söyleşileri'nde Tahtakale Buluşmaları Konuşuldu - Son Dakika
