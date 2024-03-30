Bursa, Bozbey'i bağrına bastı
BURSA - Türkiye'de Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in, Ulu Camii çıkışı adeta izdiham yaşandığı halk buluşmasında vatandaşlar başkan adayını bağrına bastı.
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala son hazırlıklarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın kalbinde binlerce vatandaşla buluştu. Mustafa Bozbey, ilk olarak Ulu Camii'de kıldığı cuma namazının ardından kapalı çarşı esnafını ve vatandaşları ziyaret etti. Bozbey'e CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu eşlik etti. Ulu Camii'deki Cuma namazı çıkışı Orhangazi Meydanı'nda vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Bozbey, halkı selamlarken aynı zamanda vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.
1 Nisan'dan itibaren Bursalıları gülümseten projeleri tek tek hayata geçireceğini ifade eden Bozbey, "Seçimin öncelikle güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesini diliyoruz. Demokrasinin tam olarak işlemesini, demokratik anlamda bu ülkenin her kademesindeki o sistemin çalışmasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz ki devletimiz her kademede seçim günü tedbirlerini alacaktır. 5 yıldır sahalardaydık yaklaşık 3 aydır da daha aktif olarak sahalara indik. Sahada inanılmaz bir ilgi gördük. Nereye gidersek gidelim tarafımıza büyük bir coşku var. Mahallesinde köyünde, ilçesinde gerçekten bize karşı inanılmaz sevgi seli vardı. Bunların Pazar günü sandığa yansıyacağına inanıyoruz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışa sahibiz. Bu anlamda şehrimizdeki tüm vatandaşlarımıza ulaştık. İnşallah, 1 Nisan'dan itibaren Bursalıları gülümseten projeleri tek tek yaşama geçireceğiz" şeklinde konuştu.
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