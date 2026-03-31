Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'den İlk Mesaj: "Çağırılmadan Bir Şey Yapmışız Gibi Buralara Getirmek Doğru Değil"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Yücel Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından, Bozbey'in mesajını gazetecilere iletti.

Aynı zamanda avukat olan Akbulut, gazetecilere, gözaltındaki Bozbey'in mesajını iletti. Akbulut'un açıklamasına göre Bozbey, mesajında şunları kaydetti:

"Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde, çağırılmadan, davet edilmeden, sanki bir şey yapmışız gibi buralara getirmek doğru değil. Bu da işin siyasi olduğunu gösteren bir durumdur. Ben varmışım gibi hizmetleri aksatmadan çalışmaya devam edin. Bursalılara hizmet etmeye devam edin, Bursalılar bizden hizmet bekliyor. 10-15 yıl önce yapılan bazı suçlamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. 4 dönem Nilüfer Belediyesi'nde görev yaptım, hiç kimse beni bu şekilde suçlamadı. Ancak şimdi Ekrem İmamoğlu'nun sürecinden sonra bu suçlamalar gelmeye başladı. Bunu da kamuoyunun ve Bursalıların takdirine bırakıyorum."