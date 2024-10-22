Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Stratejik Plan Açıklaması - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Stratejik Plan Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'den Stratejik Plan Açıklaması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025-2029 Stratejik Planı'nın onaylanmaması sonrası gerekli hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Bozbey, Bursalıların menfaatlerini öncelikleri arasında gördüklerini vurguladı.

22.10.2024 21:48  Güncelleme: 22:04
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kanun, 'Meclis, stratejik planı onaylar' diyor. Bizim zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Bursalıların menfaatleri bizim birinci önceliğimizdir. Artık gerekli hukuki yollara başvurarak süreci devam ettireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, Plan Bütçe Komisyonu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı taslağı ile raporu da ele alındı. Rapor, AK Parti, MHP ve BBP oylarıyla reddedildi.

"Bursa'mızı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

Görüşmelerin ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarını geniş katılımlı, şeffaf ve demokratik bir süreçle tamamladıklarını ifade etti. 17 ilçeyi tek tek ziyaret ederek halkın taleplerini, görüşlerini ve önerilerini dinlediklerini dile getiren Başkan Bozbey, "2025-2029 Stratejik Planımız yalnızca bir yol haritası değil, aynı zamanda Bursa'nın geleceğine hep birlikte yazdığımız bir vizyondur. Kent ekonomisinden kurumsal yönetime kadar tüm alanlarda sürdürülebilir, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla oluşturduğumuz Stratejik Planımızla birlikte Bursa'mızı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Kentimizi sürdürülebilirlikle güçlendirerek risklere karşı daha dirençli bir yapıya hep beraber kavuşturacağız. Daha mutlu bir Bursa için attığımız bu adım, çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için yaşanabilir bir kent inşa etme kararlılığımızın da en somut ifadesidir. 2025-2029 Stratejik Planımıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Zaman kaybına tahammülümüz yok"

"Bursa, Büyükşehir olduğu tarihten beri hangi belediye başkanı stratejik planla ilgili belediyeleri tek tek ziyaret etti. Onlarla toplantı yaptı" diye soran Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Bir tek biz yaptık. Bizim katılımcılık anlayışımızı kimse sorgulayamaz. Biz 17 ilçenin belediye başkanını ekibimizle yerinde ziyaret ettik. Onların geri bildirimlerini aldık. Muhtarlarımızla da buluştuk ve geri bildirimlerini aldık. Akademik odaların ve sivil toplum kuruluşlarının da katkıları alınmıştır. Hazırlanan stratejik plan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının stratejisini belirleyen plandır. Bursalılar adına verdiğimiz sözlerin stratejisidir. Kanun, 'Meclis, stratejik planı onaylar' diyor. Hepsine bütünsel bakmanız lazım. Stratejik Plan doğrultusunda bütçemizi oluşturmaya başlayacağız. Bizler burada Bursalıları temsil ediyoruz. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Bursalıların menfaatleri bizim birinci önceliğimizdir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Artık gerekli hukuki yollara başvurarak süreci devam ettireceğiz. Bursalılara karşı stratejik planı reddetme hakkınız yok. Sonuç olarak hayırlısı olsun" dedi.

Mecliste ayrıca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök tarafından stratejik planla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Stratejik Plan Açıklaması - Son Dakika

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