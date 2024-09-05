Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çataltepe Sanayi Sitesi mağdurlarıyla bir araya geldi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapımı yarıda kalan Çataltepe Sanayi Sitesi mağdurları ile bir araya geldi. Mağdurların sorunlarını dinleyen başkan Bozbey, esnaflara destek sözü verdi.

Bursa'da Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde yer alan Çataltepe Sanayi Sitesi'nin yapımı yarıda kaldı. 15 yıldır çivi dahi çakılmayan projeye yatırım yapan esnaf mağdur oldu. Bir dizi program için Kestel ilçesine gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çataltepe mağdurlarını unutmayarak seslerine kulak verdi. Mağdur esnafa tam destek sözü veren Bozbey, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kestel'de yapımı yarım bırakılan Çataltepe Sanayi Sitesi'nde, mağdurlarla bir araya geldim. 15 yıldır inşa edilmeyen sanayi sitesi, konumu ve projesi itibarıyla küçük esnafımıza büyük zararlar vermiştir. Küçük esnafımıza verilen zararların farkındayız. Yanlarında olmak adına, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vererek mağdur esnafımızın desteklemeye, adaletin oluşmasına kadar yanlarında olmaya ve sonrasında da emeklerinin karşılığını almaları için desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA