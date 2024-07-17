Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teknolojinin gelişmesiyle birlikte esnaf ile halk arasında balyoz indiğini belirterek, esnafın daha güçlenmesi için bu kurumlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

17.07.2024 10:55  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teknolojinin gelişmesi, dükkanların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indiğini belirterek, "Bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesi için bu kurumlara sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) son yönetim kurulu toplantısı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK yönetim kurulu üyeleri, TESK mesleki eğitim kurulları üyeleri, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yaklaşık 70 birlik ve federasyon başkanı ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

"Esnaf ile halkın arasına balyoz indi"

Bursa protokolünün de yer aldığı buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'da esnaf için güzel çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Esnafla beraber olmayan, esnafın sorunlarını kendine dert edinmeyen kent yöneticisinin başarılı olma ihtimalinin bulunmadığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, esnaf teşkilatının ekonominin bel kemiği olduğunu hatırlattı. Esnafa yönelik yapılacak çok çalışma olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Eskiden annemiz bir yere gittiğinde evin anahtarını bakkala veya fırına bırakırdı. ya da evde kimse yokken bir şey için para bırakacaksa bakkala veya fırına emanet ederdi. Gerçek esnaflık böyle bir şeydir. Teknolojinin gelişmesi, dükkanların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indi. Biz bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesini, genel ve mahalli ekonomiye de daha fazla yön vermesini sağlamak için bu kurumlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Bursa, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:40 “Sıcaklıklar artacak“ diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın "Sıcaklıklar artacak" diyen AKOM saat verdi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
10:07 Dünyada sadece 6 örneği bulunan ’Gagalı Balina’ Yeni Zelanda’da karaya vurdu Dünyada sadece 6 örneği bulunan 'Gagalı Balina' Yeni Zelanda'da karaya vurdu
10:07 Bangladeş’te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti Bangladeş'te, kamu sektöründeki işlerde uygulanan kota sistemine karşı düzenlenen protestolarda 6 öğrenci hayatını kaybetti
09:48 Bomba iddia Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabaha kadar eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 11:31:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement