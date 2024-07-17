Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esnaf ve Halk Arasındaki Balyozu Kaldırmak İstiyor

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, teknolojinin gelişmesi, dükkanların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indiğini belirterek, "Bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesi için bu kurumlara sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) son yönetim kurulu toplantısı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (BESOB) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK yönetim kurulu üyeleri, TESK mesleki eğitim kurulları üyeleri, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, yaklaşık 70 birlik ve federasyon başkanı ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

"Esnaf ile halkın arasına balyoz indi"

Bursa protokolünün de yer aldığı buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'da esnaf için güzel çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Esnafla beraber olmayan, esnafın sorunlarını kendine dert edinmeyen kent yöneticisinin başarılı olma ihtimalinin bulunmadığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, esnaf teşkilatının ekonominin bel kemiği olduğunu hatırlattı. Esnafa yönelik yapılacak çok çalışma olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Eskiden annemiz bir yere gittiğinde evin anahtarını bakkala veya fırına bırakırdı. ya da evde kimse yokken bir şey için para bırakacaksa bakkala veya fırına emanet ederdi. Gerçek esnaflık böyle bir şeydir. Teknolojinin gelişmesi, dükkanların mini markete, mini marketlerin süper markete dönüşmesiyle esnaf ile halkın arasına balyoz indi. Biz bu balyozu kaldırıp esnafla halkı tekrar barıştırmak istiyoruz. Esnafın daha güçlenmesini, genel ve mahalli ekonomiye de daha fazla yön vermesini sağlamak için bu kurumlara sahip çıkmalıyız" diye konuştu. - BURSA